В Москве арестовали обвиняемого в госизмене по фамилии Бойко

РАПСИ: Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта дела о госизмене по фамилии Бойко

Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта дела о государственной измене по фамилии Бойко. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Е.Ю. Бойко. Другие подробности дела неизвестны, на материалах дела стоит гриф «секретно».

Заседание по рассмотрению ходатайства ФСБ проходило в закрытом режиме.

27 апреля сообщалось, что в Москве ФСБ задержала россиянина по фамилии Расулов по делу о госизмене. Следователи спецслужбы ходатайствуют перед Лефортовским судом о его аресте. Подробности дела не разглашаются.

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.