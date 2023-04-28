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19:39, 28 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о домашнем аресте обвиненной в неуплате налогов Блиновской

Елена Блиновская во время домашнего ареста будет носить модернизированный браслет

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Отправленная под домашний арест российский блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, будет носить модернизированный браслет. Подробности об аресте блогера со ссылкой на источник раскрыл Telegram-канал SHOT.

Устройство оборудовано рядом новшеств, в частности он имеет тепловой датчик, подтверждающий, что браслет действительно на человеке. При этом в нем можно спокойно плавать в бассейне и даже погружаться на глубину до пяти метров. Стоимость оборудования около девяти тысяч рублей.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски.

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Владимир Седов
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