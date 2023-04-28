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17:22, 28 апреля 2023Мир

Стало известно о скором разговоре Си Цзиньпина и Байдена

NBC News: в Белом доме рассчитывают на скорый телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут вскоре провести телефонный разговор, пишет NBC News со ссылкой на источники. Тем не менее, на глобальное потепление отношений в Белом доме не рассчитывают.

Собеседники издания также рассчитывают на то, Пекин и Вашингтон проведут встречу на уровне кабинета министров для обсуждения вопросов торговли. Речь, в частности, о переговорах министра торговли США Джины Раймондо и министра финансов США Джанет Йеллен с их китайскими визави.

Несколько бывших американских и западных чиновников в разговоре поделились беспокойством в связи с отсутствием контактов между США и Китаем, в частности, по военной линии. «Хотя диалог между Китаем и США находится в тупике, Пекин открывает свои двери другим правительствам, позиционируя себя как глобального миротворца», — пишет телеканал.

Ранее сообщалось, что США также прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а также обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

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Виктория Кондратьева
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