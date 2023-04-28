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13:38, 28 апреля 2023Мир

Китай направил к Тайваню рекордное число военной техники после масштабных учений

Минобороны Тайваня: Китай направил рекордное число военной техники после масштабных учений

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню рекордное число военной техники после масштабных трехдневных учений «Объединенный острый меч». Об этом сообщило Минобороны острова в Twitter.

«38 самолетов НОАК и шесть судов Военно-морских сил КНР были обнаружены в районе Тайваня», — сообщили в ведомстве. В заявлении уточняется, что 19 из обнаруженных самолетов пересекли неофициальную границу в Тайваньском проливе и вошли в зону действия систем ПВО Тайваня.

На карте, опубликованной Министерством обороны Тайваня, показана траектория полета китайского беспилотника, который полностью облетел остров.

С 8 по 10 апреля НОАК провела учения «Объединенный острый меч». Китай заявил, что цель военных маневров — предупреждение выступающим за независимость Тайваня и защита территориальной целостности и суверенитета страны.

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Семен Александров
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