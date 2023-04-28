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15:22, 28 апреля 2023Бывший СССР

Названо число пострадавших при обстреле Донецка

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали 17 человек

Кадр: телеграм-канал «Mash на Донбассе»

По предварительным данным, в результате обстрела Донецка в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 17 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в настоящее время местными властями устанавливается точное число погибших и раненых.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города Вооруженными силами Украины один из снарядов попал в маршрутку, в результате чего погибли семь человек.

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Алевтина Запольская
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