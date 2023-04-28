Названо число пострадавших при обстреле Донецка

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали 17 человек

По предварительным данным, в результате обстрела Донецка в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 17 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в настоящее время местными властями устанавливается точное число погибших и раненых.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города Вооруженными силами Украины один из снарядов попал в маршрутку, в результате чего погибли семь человек.