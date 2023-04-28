Семь человек погибли при попадании снаряда ВСУ в маршрутку в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: при попадании снаряда ВСУ в маршрутку погибли семь человек

При обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) один из снарядов попал в маршрутное такси, есть погибшие. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибло семь человек — попадание в маршрутное такси № 25», — написал он.

Мэр Донецка отметил, что информация о произошедшем проверяется. Данные о пострадавших Кулемзин не уточнил.

Ранее 28 апреля сообщалось, что при обстреле Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия. Из учебного завведения, близ которой взорвался снаряд, эвакуировали детей.