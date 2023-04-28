При обстреле приграничного российского региона один из снарядов упал у школы

Mash: при обстреле Брянской области один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия

При обстреле Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел поселка, там зафиксировано десять прилетов. Из школы №2, близ которой взорвался снаряд, эвакуировали детей.

В поселке Суземка для школьников не ввели дистанционное обучение. Он находится в десяти километрах от границы с Украиной.

Ранее в Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой. Беспилотник нашел 15-летний школьник. Он увидел близ маяка для навигации самолетов дрон с пустой флешкой на 16 гигабайт и сообщил об этом в полицию.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.