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10:19, 28 апреля 2023Россия

При обстреле приграничного российского региона один из снарядов упал у школы

Mash: при обстреле Брянской области один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия

Фото: Alex Babenko / Reuters

При обстреле Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел поселка, там зафиксировано десять прилетов. Из школы №2, близ которой взорвался снаряд, эвакуировали детей.

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В поселке Суземка для школьников не ввели дистанционное обучение. Он находится в десяти километрах от границы с Украиной.

Ранее в Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой. Беспилотник нашел 15-летний школьник. Он увидел близ маяка для навигации самолетов дрон с пустой флешкой на 16 гигабайт и сообщил об этом в полицию.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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