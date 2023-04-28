Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 28 апреля 2023Россия

В приграничном российском регионе у маяка для навигации самолетов нашли дрон

Mash: в Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой

Фото: George Kroeker / Unsplash

В Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, беспилотник нашел 15-летний школьник. Он увидел близ маяка для навигации самолетов дрон с пустой флешкой на 16 гигабайт и сообщил об этом в полицию. Предварительно, беспилотник использовали для разведки и проверки систем безопасности.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Предполагается, что дрон запустили в ночное время. Его оператор не заметил дерева и потерял беспилотник, после чего скрылся. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца устройства.

Днем ранее, 27 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал электроподстанцию в Брянской области. В результате оказалась повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?
Третьяк оценил запрет российского флага на чемпионате мира по хоккею
Парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы
Стало известно о ликвидации командира элитного подразделения ВСУ
МИД Испании вызвал посла России из-за публикации диппредставительства в соцсетях
В Великобритании похвалили российскую «Армату»
Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении
В России резко выросло число трудовых мигрантов из Узбекистана
В Сербии опровергли сообщения о госпитализации Вучича
В приграничном российском регионе у маяка для навигации самолетов нашли дрон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.