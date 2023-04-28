В приграничном российском регионе у маяка для навигации самолетов нашли дрон

Mash: в Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой

В Брянской области у маяка аэронавигационной системы нашли дрон с камерой. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, беспилотник нашел 15-летний школьник. Он увидел близ маяка для навигации самолетов дрон с пустой флешкой на 16 гигабайт и сообщил об этом в полицию. Предварительно, беспилотник использовали для разведки и проверки систем безопасности.

Предполагается, что дрон запустили в ночное время. Его оператор не заметил дерева и потерял беспилотник, после чего скрылся. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца устройства.

Днем ранее, 27 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал электроподстанцию в Брянской области. В результате оказалась повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.