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19:43, 28 апреля 2023Ценности

Дерматолог перечислила семь ошибок при умывании лица

Индийский дерматолог Джайшри Шарад посоветовала не умывать лицо горячей водой

Фото: Boyloso / Shutterstock / Fotodom

Индийский дерматолог Джайшри Шарад перечислила семь ошибок при умывании лица. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

Специалистка рассказала, что во время процесса нельзя использовать горячую воду, поскольку высокая температура нарушает защитный слой кожи, вызывая сухость и покраснение. Вдобавок Шарад призвала перестать протирать лицо влажными салфетками. По ее словам, они обеспечивают лишь временное ощущение чистоты, и в их составе содержатся консерванты и ароматизаторы, из-за которых может появиться раздражение.

Эксперт также отметила, что многие люди прибегают во время умывания к мылу и вытирают лицо грязным полотенцем. Во втором случае Шарад порекомендовала всегда использовать только чистые изделия и как можно чаще их менять.

Кроме того, собеседница издания напомнила о вреде агрессивных скрабирующих средств и их частом применении. «Делать пилинг рекомендуется не чаще одного-двух раз в неделю и выбирать мягкий эксфолиант, подходящий вашему типу кожи», — пояснила медик и обратила внимание на тщательное смывание средств с лица, шеи и зоны декольте.

В феврале косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, косметический дефект может возникать при наличии различных патологий. По ее мнению, пигментация может быть одним из признаков хронической печеночной недостаточности.

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Мария Винар
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