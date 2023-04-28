В сети распространился фейк о планах заместить россиян миллионами мигрантов

В соцсетях распространился фейк о планах заместить россиян миллионами мигрантов

В сети распространился фейк о планах правительства заместить россиян миллионами мигрантов.

Автором ложной информации выступил пользователь соцсети «ВКонтакте» Владислав Жуковский. В посте, опубликованном 25 апреля на площадке, он утверждает, что российские власти якобы планируют заместить миллионы россиян мигрантами. По его словам, от 30 до 80 миллионов приезжих заменят россиян в ближайшие десятилетия.

Жуковский ссылается на соответствующее исследование специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ). «Эксперты (…) Высшей школы экономики (…) подсчитали, что при сохранении существующих демографических тенденций для сохранения численности населения РФ на уровне 146 миллионов человек до 2100 года ежегодно требуется завозить от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов!» — написал Жуковский.

На самом деле эта информация вырвана из контекста. Приведенные им данные относятся к худшему сценарию, который описывают демографы ВШЭ в исследовании. Там же есть и оптимистичный сценарий, согласно которому для сохранения численности населения страны миграционный прирост должен составить до 430 тысяч человек ежегодно до 2036 года.

Также Жуковский утверждает, что демографический кризис в России набирает обороты. «Только за первые два месяца 2023 года, по данным Росстата, убыль населения уже превысила 102 тысячи человек!» — заявил он. В качестве доказательства он приводит ссылку на соответствующий документ Росстата.

Однако из данных документа не следует, что демографическая ситуация в стране ухудшается, так как по сравнению с январем-февралем 2022 года естественная убыль населения в январе-феврале 2023 года сократилась на 43 процента (101,9 тысячи человек в 2023 году против 178,7 тысячи человек в 2022 году).

В то же время в правительстве не скрывают обеспокоенность демографической ситуацией в стране. Там отмечают, что низкая рождаемость в России в 1990-е годы стала причиной демографических проблем и еще долго будет влиять на численность населения.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография», цели которого заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

В апреле 2023 года сообщалось, что правительство продолжает разрабатывать меры для обеспечения стабильного роста численности населения в стране, в частности, меры по защите материнства и детства и поддержки семей с детьми.

В посте Жуковский ссылается только на исследование ВШЭ и данные Росстата, никаких фактов, свидетельствующих о том, что власти планируют заместить россиян, он не приводит.

В российских СМИ информация о планах властей заменить русское населения мигрантами не получила распространения. При этом данные из поста Жуковского перепечатали некоторые пользователи и сообщества во «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»