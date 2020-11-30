Финансирование нацпроекта «Демография» увеличили на сотни миллиардов рублей

Финансирование национального проекта «Демография» увеличили на 691 миллиард рублей до 2024 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости в понедельник, 30 ноября.

По ее словам, общий объем финансирования нацпроекта составит 4,7 триллиона рублей до указанного срока. Голикова отметила, что в рамках нацпроекта уже прошли переобучение более 23 тысяч россиянок с детьми.

Кроме того, несмотря на пандемию, в 2020 году благодаря нацпроекту в России начали работать более 200 объектов дошкольного образования. До конца года планируется открыть еще 176 таких учреждений на 26 тысяч мест.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в улучшении демографической ситуации в стране и снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, повышение занятости женщин и увеличении уровня доступности дошкольного образования.