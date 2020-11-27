Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»

Россиянам предложили давать скидки на различные покупки и уменьшать процентную ставку по ипотеке за счет «семейного индекса». С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, пишет RT.

Так, семьи с высоким индексом смогут рассчитывать на скидки при покупке мебели, автомобиля и стройматериалов. Размер индекса будет складываться из нескольких показателей, связанных не только с улучшением демографической ситуации в стране, но и с поднятием уровня жизни. В частности, будут учитываться победа ребенка в конкурсах, окончание учебного заведения с отличием и спортивные достижения.

По мнению Строковой, поощрение семей такими льготами приведет к улучшению «не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян». Депутат отметила, что такой программы нет еще ни в одной стране мира.

Ранее стало известно, что российским многодетным семьям хотят разрешить тратить государственную субсидию в размере не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку. В настоящее время многодетные могут тратить положенные им 450 тысяч только на полное или частичное погашение ипотеки на приобретение жилой недвижимости.