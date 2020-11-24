В Ингушетии открыли два новых детских сада по нацпроекту

В Сунже (Ингушетия) состоялось открытие двух новых детских садов, построенных в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Детсады «Радуга детства» и «Березка» появились в районах с новостройками, где особенно необходимы места для детей дошкольного возраста. В каждом учреждении есть по 60 мест под ясли, подчеркнули в правительстве.

Кроме того, детсады обеспечены современным спортивным оборудованием, игровыми и музыкальными залами, учебными и дидактическими материалами. В каждом из них будут работать воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и техперсонал.

По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, это не первые детские сады, которые открылись в Ингушетии благодаря нацпроекту. «Это такое счастье смотреть на детей, у которых есть все необходимое для комфортного пребывания и обучения», — отметил Калиматов.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Демография». К его целям относятся, в частности, строительство новых детсадов и увеличение доступности дошкольного образования. Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и так далее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.