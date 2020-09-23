Путин потребовал ликвидировать очереди в детсадах

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство и Совфед проанализировали ситуацию с созданием новых мест в российских детсадах и ликвидировали отставание до конца года. Об этом он заявил на встрече с сенаторами, передает «Интерфакс» в среду, 23 сентября.

«Отставание большое <...> Сейчас не буду приводить конкретные цифры. Считаю, что все это произошло по объективным обстоятельствам, но нужно графики корректировать», — констатировал Путин, подчеркнув, что российские семьи нуждаются в этом.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. В документе Федоров ссылается на Конституцию, гарантирующую право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Парламентарий предлагает Минпросвещения «рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц» для таких семей.