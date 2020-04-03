Семь детсадов построят в российском регионе за год

В Саратовской области в течение года построят семь детских садов на 720 мест. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Ирина Чинаева, передает ТАСС в пятницу, 3 апреля.

По словам собеседницы агентства, четыре детсада появятся в Саратове, три — в Энгельсском районе. На их строительство выделено более 500 миллионов рублей.

«Строительство новых детских садов позволит не допустить формирования очередей в будущем, обеспечит территориальную доступность объектов и работу без перенаполнения групп», — сказала Чинаева, подчеркнув, что в настоящий момент очередь в детсады в регионе составляет 280 человек.

Строительство новых детсадов в регионе стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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