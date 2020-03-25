Детсады в России научат проводить медосмотры в условиях пандемии

Российские детские сады получат методические рекомендации по проведению медосмотров в условиях свободного посещения в связи с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, методички будут направлены в регионе сегодня решением оперштаба и Минпросвещения. Они будут посвящены не только вопросам организации медосмотра детей, но и мерам, направленным на снижение угрозы распространения коронавируса в целом.

До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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