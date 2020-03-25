Детсады в России научат проводить медосмотры в условиях пандемии

Российские детские сады получат методические рекомендации по проведению медосмотров в условиях свободного посещения в связи с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
По ее словам, методички будут направлены в регионе сегодня решением оперштаба и Минпросвещения. Они будут посвящены не только вопросам организации медосмотра детей, но и мерам, направленным на снижение угрозы распространения коронавируса в целом.
До 2024 года планируется реализовать нацпроект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения