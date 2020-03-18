Роструд начнет отслеживать судьбу выплат на первенцев

Роструд начнет отслеживать судьбу ежемесячных выплат при рождении первого ребенка через специальный реестр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации агентства, регионы должны каждый месяц предоставлять в «Реестр получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей» сведения о получателях выплаты. Система будет доработана специально для автоматического мониторинга и контроля за предоставлением ежемесячных выплат. Они полагаются семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Ранее в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, подготовленные после обращения Путина к Федеральному собранию. Закон продлевает программу маткапитала до конца 2026 года и ежегодную индексацию. Деньги станут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч рублей. Срок оформления маткапитала сокращается до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти дней.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 триллиона рублей. В его рамках планируется увеличить выплаты на первого ребенка и ежемесячные пособия для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее.

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