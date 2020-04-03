Власти Подмосковья рассказали об организации учебного процесса в школах и вузах

Учащиеся подмосковных школ и вузов весь апрель будут обучаться дистанционно, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 3 апреля.

По ее словам, обучение будет проходить на специальной цифровой платформе.

Детские сады в регионе работать не будут, уточнила она. Однако для детей родителей, которые работают в жизнеобеспечивающих отраслях, в детсадах и начальных классах школ будут работать дежурные группы, рассказала министр.

Режим самоизоляции для всех жителей Подмосковья продлили до конца апреля. Из дома можно выходить только в ближайший магазин за продуктами, аптеку, для получения экстренной медпомощи или выгула домашних животных.

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