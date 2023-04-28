Глава МАГАТЭ заявил о продолжении военных действий около Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: военные действия в районе Запорожской АЭС продолжаются

Военные действия в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются, около нее произошел взрыв мины. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе сообщается, эксперты агенства на ЗАЭС на этой неделе были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, а вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов.

«Увеличение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования защиты станции», — добавил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС. Он призвал к скорейшему созданию зоны безопасности вокруг станции, так как риск ЧП растет с каждым днем.