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15:14, 27 апреля 2023Мир

Глава МАГАТЭ высказался об угрозах ЧП на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил надежду на создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС до конца года

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Зона безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не потеряла своей актуальности. Есть надежда, что она будет создана до конца текущего года. Такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости.

«[Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС] очень важно, так как риск [от возможных] ЧП растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам. Я очень надеюсь на [создание безопасной зоны до конца года]», — высказался об имеющихся угрозах Гросси.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с призывом отодвинуть линию соприкосновения от Энергодара не менее чем на 300 километров для того, чтобы обезопасить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). При этом Карчаа исключил возможность катастрофы на объекте, если Киеву не будут предоставлены более совершенные и дальнобойные виды вооружений, которыми он решит воспользоваться для атаки станции.

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Виктория Кондратьева
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