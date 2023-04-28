Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР

МО России: ракетные войска поразили «Иностранный легион» ВСУ в Константиновке

Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, эти подразделения украинских войск базировались в районе населенного пункта Константиновка.

Сколько бойцов было уничтожено российским ракетным ударом, не уточняется.

Ранее Минобороны пригрозило возмездием иностранным наемникам в составе ВСУ. Как сообщал Конашенков, у российских военных есть информация по каждому наемнику в рядах ВСУ, причастному к убийствам и пыткам солдат армии России.