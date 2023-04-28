Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 28 апреля 2023Россия

Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР

МО России: ракетные войска поразили «Иностранный легион» ВСУ в Константиновке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, эти подразделения украинских войск базировались в районе населенного пункта Константиновка.

Сколько бойцов было уничтожено российским ракетным ударом, не уточняется.

Ранее Минобороны пригрозило возмездием иностранным наемникам в составе ВСУ. Как сообщал Конашенков, у российских военных есть информация по каждому наемнику в рядах ВСУ, причастному к убийствам и пыткам солдат армии России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении до 300 украинских бойцов в районе Артемовска
Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
ФСБ опубликовала документы со словами жены Геббельса перед смертью
Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро
Последствия взрыва пауэрбанка в классе московской школы попали на видео
Оппозиционный кандидат обогнал Эрдогана перед выборами в Турции
Стало известно об уголовном преследовании олимпийского призера Носова
Россиян захотели сделать ответственными за пожары на их земле
Употребление жареной еды связали с депрессией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.