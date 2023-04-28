Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Центробанк: с 1 мая вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Центробанк России с 1 мая 2023 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также с мая устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. ЦБ заявил, что мера вводится для ограничения рисков заемщиков и банков.

Регулятор объяснил свое решение ситуаций на рынке ипотечного кредитования. В секторе сохраняются высокие темпы роста, в годовом выражении задолженность за последние три месяца выросла на 25,7 процента. При этом основные показатели риска достигли рекордных значений с начала наблюдения. Так, доля выданных в четвертом квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН, рассчитывается как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) более 80 процентов достигла 44 процентов (против 36 процентов в третьем квартале).

Коэффициенты риска работают как ограничивающий фактор, не позволяющий банкам выдавать кредиты рискованным заемщикам, которые с большой долей вероятности не смогут вернуть долг. Введенные ЦБ надбавки означают, что для выдачи займов банку требуется больше капитала. Выдача ипотечных кредитов с повышенными коэффициентами риска станет для банков невыгодной, и заемщики с высоким ПДН будет чаще получать отказ.

В случае с ипотекой под залог недвижимости повышение коэффициентов коснется только сделок с показателем LTV — отношение основного долга к справедливой стоимости предмета залога — от 85 до 90 процентов.

О повышении коэффициентов риска стало известно 20 февраля. Центробанк считает, что предложенный метод регулирования способен решить текущие проблемы на рынке жилья и предотвратить появление ценового пузыря.