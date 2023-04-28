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17:18, 28 апреля 2023Ценности

Психолог объяснила причину появления Блиновской в суде в красном костюме

Психотравматолог: Блиновская появилась в суде в красном костюме ради привлечения внимания

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Психотравматолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская объяснила причину появления блогерши Елены Блиновской в суде в красном костюме. Соответствующий материал появился на сайте издания «Пятый канал».

В пятницу, 28 апреля, автора «Марафона желаний» прибыла в Пресненский районный суд Москвы в наряде ярко-красного цвета, поверх которого была серая куртка. По словам психолога, таким образом Блиновская захотела в очередной раз привлечь к себе внимание. «Перед нами человек, который не очень понимает опасность и не боится ее так, как большинство людей», — пояснила эксперт.

Кроме того, собеседница издания отметила, что красный является цветом энергии и насыщенной жизни. «Для нее это по-прежнему элемент каких-то приключений, которые она надеется быстро разрешить. В том числе за счет привлечения внимания к себе», — уточнила специалистка.

27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на пути в Белоруссию. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Впоследствии дома и в офисе блогера провели обыски. На данный момент автора тренингов отправили под домашний арест.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему дробления бизнеса, и занижала полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

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Карина Черных
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