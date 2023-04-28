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10:28, 28 апреля 2023Среда обитания

Известная актриса назвала недостатки москвичей

Актриса Софья Лебедева рассказала об отсутствии эмпатии у москвичей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса Софья Лебедева, известная по роли Лизы Бричкиной в современном ремейке военной драмы «А зори здесь тихие...», назвала главные недостатки москвичей. По ее мнению, у жителей столицы отсутствует эмпатия, передает «Москвич Mag».

Лебедева добавила, что людям из Москвы также не хватает тепла и вежливости. «Москва — как большой офис. Есть закрытость и равнодушие. Бывает озлобленность», — объяснила актриса. Она отметила привычку москвичей к быстрому темпу жизни и суетливости, которые отличают их от обитателей других городов.

Среди положительных черт жителей столицы Лебедева выделила целеустремленность. «Здесь смешение идей и культур, живет много людей-генераторов новых творческих и технических идей», — заявила она.

В марте телеведущая и спортсменка Мария Киселева высказалась об отличиях москвичей от жителей других российских городов. По ее словам, разница состоит в темпе жизни. Она также рассказала о характерных для столицы недостатках, среди которых упомянула пробки и грязь на дорогах во время таяния снега.

Александра Качан
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