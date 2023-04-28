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09:03, 28 апреля 2023Экономика

Доллар вернул себе статус самой торгуемой валюты в России

«Ъ»: доллар вернул себе статус самой торгуемой валюты на Мосбирже с долей 40 процентов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Объем торгов долларом США на Мосбирже с поставкой «завтра» в третий раз за неделю превысил 40 процентов от общего, таким образом американская валюта вернула себе статус самой торгуемой, опередив китайский юань. Об этом со ссылкой на данные площадки пишет «Коммерсантъ».

В четверг, 27 апреля, показатель для доллара достиг 91 миллиарда рублей, что сравнимо с результатом среды и на три миллиарда рублей выше, чем у юаня. При этом еще в марте юань почти всегда торговался выше американской валюты.

По оценке ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, высокая активность торгов может быть связана с выходом иностранных компаний из российских активов. В течение месяца о сделках договорились Shell и Inditex, также правительственная комиссия по иностранным инвестициями одобрила сделку «Яндекса» с Uber.

Ежедневный объем покупки валюты в рамках таких сделок ограничен, поэтому резкого роста объемов торгов не наблюдается, но он достаточно стабилен. Впрочем, нынешние объемы в полтора раза ниже, чем наблюдались в начале месяца.

Второй тенденцией конца апреля стало снижение спроса на юани. Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова напомнила, что на этой неделе юань слабел к доллару из-за неоднозначной статистики. На фоне резкого падения прибыли промышленных предприятий инвесторы начали сомневаться в прогнозах по росту китайской экономики.

Ранее директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков рассказал, что использование юаневых инструментов в последнее время начало резко сокращаться. Если в третьем и четвертом кварталах 2022 года эмитенты разместили в юанях облигаций на 25,6 миллиарда и 24,1 миллиарда, то в первом квартале 2023 года — 17,6 миллиарда, а в апреле — 2,6 миллиарда юаней.

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Платон Щукин
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