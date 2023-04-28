В России пожаловались на невозможность занимать в юанях надолго

Бизнес в России пожаловался на отсутствие финансирования в юанях на средний и долгий срок

Финансирование на средний или долгий срок в юанях, как минимум на три-пять лет, на российском долговом рынке практически отсутствует, китайская валюта в настоящее время используется для расчетов, а не для сбережений. Об этом на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» рассказали представители российского бизнеса, передает РБК.

Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов указал, что российскому бизнесу пришлось обратиться к юаням из-за проблем с другими валютами в первой половине 2022 года, но эта активность осталась всплеском. Занимать надолго в китайской валюте не получилось, приходящие юани приходится конвертировать и тратить на свои расходы в основном в рублях.

В связи с этим начальник управления казначейства «Северстали» Ирина Бутенко пожаловалась на удорожание привлечения средств. От внешних рынков российские эмитенты отрезаны, китайская валюта пока не может заместить доллар и евро в этой области, а ставки на внутреннем рынке в два-три раза выше, чем раньше.

Вице-президент ВЭБ.РФ Ксения Нефедова объяснила, что компания не может себе позволить выйти на рынок с облигациями в юанях, так как на рынке недостаточно ликвидности. ВЭБ.РФ продолжает интересоваться инструментами в китайской валюте, но все же констатирует, что пока она в нормальный долговой продукт не превратилась.

На этом фоне директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков рассказал, что объем рынка юаневых облигаций составляет около 70 миллиардов (820 миллиардов рублей), но размещение инструментов в последнее время начало резко падать. Если в третьем и четвертом кварталах 2022 года эмитенты разместили в юанях облигаций на 25,6 миллиарда и 24,1 миллиарда, то в первом квартале 2023 года — 17,6 миллиарда, а в апреле — 2,6 миллиарда юаней.

По словам Автухова, банки тоже не могут позволить себе вкладывать в юаневые инструменты, ведь риски высоки, а страховка от них сложна и дорога. Банкир считает, что формирование полноценного рынка юаней в России займет не менее трех лет.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, доля расчетов в евро тоже постепенно сходит на нет. Вместо этого используются юань, а также другие неконвертируемыми или ограниченно конвертируемые валюты, хотя с ними возникают различные сложности.