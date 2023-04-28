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14:17, 28 апреля 2023Из жизни

Один из боссов самой могущественной мафии в Италии пойман после пяти лет в бегах

В Италии поймали скрывавшегося пять лет босса мафиозной группировки Ндрангета

Фото: Polizia di Stato

В Италии 49-летний Паскуале Бонавота, один из боссов самой могущественной мафиозной итальянской группировки Ндрангета, был задержан после пяти лет в бегах. Об этом сообщает The Guardian.

Бонавота пустился в бега в ноябре 2018 года, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению за два убийства: одного из членов его группировки и главы другой мафии. Он был включен в список самых опасных преступников Италии и почти пять лет скрывался от правосудия.

Бонавота был арестован в четверг, 27 апреля, в портовом городе Генуя. Его поймали у городского собора, а в ходе обыска у него обнаружили поддельное удостоверение личности.

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В обвинительном заключении Бонавота описан как лидер группировки, который «принимал самые важные решения» вместе с другими боссами Ндрангеты и «заботился об интересах группировки в игорном бизнесе и наркоторговле на территории Рима».

Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка, возникшая в Калабрии, самой бедной провинции Италии. Она ведет преступную деятельность более чем в 40 странах. Помимо этого, группировка осуществляет деятельность и в легальной сфере: строительстве, ресторанном бизнесе, розничной торговле.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали члена Ндрангеты Эдгардо Греко. Преступник 16 лет скрывался от правосудия под видом скромного повара одного из городских ресторанов.

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Алиса Удовик
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