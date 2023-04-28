Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский вертолет Ми-8

Минобороны заявило об уничтожении авиацией ВКС России украинского вертолета Ми-8 в ДНР

Истребители авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в воздушном бою в районе поселка Дробышево Донецкой народной республики (ДНР) украинский вертолет Ми-8. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Кроме того были уничтожены пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а также в Харьковской и Запорожской областях.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9820 единиц военной автомобильной спецтехники, 4679 орудий полевой артиллерии и минометов, 1095 боевых машин РСЗО, 8887 боевых бронемашин, 421 зенитный ракетный комплекс, 3887 беспилотников, 413 самолетов и 229 вертолетов.

Ранее российский летчик рассказал, что в первые месяцы спецоперации были уничтожены лучшие пилоты Украины. По словам пилота, это удалось благодаря техническому оснащению истребителей. Он подчеркнул, что отечественные Су-35 имеют прицельный комплекс, который позволяет мониторить воздух и землю, а также оснащен хорошими дальнобойными ракетами.