Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске

Минобороны заявило, что штурмовые отряды продолжают уничтожать ВСУ на западе Артемовска

Российские штурмовые отряды продолжают уничтожать украинских военных и иностранных наемников в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боев за город журналистам рассказали в Минобороны России.

Там уточнили, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) и подразделения Южной группировки войск пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) завести в Артемовск дополнительные резервы.

На донецком направлении российские силы поразили украинские подразделения в районах Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). В Артемовске за минувшие сутки было совершено шесть самолето-вылетов, также были выполнены 52 огневые задачи.

Потери Украины на донецком направлении составили до 300 военнослужащих. Также ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных авто и гаубицу Д-30.

Днем ранее, 27 апреля, Минобороны России заявило, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной части Артемовска.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.