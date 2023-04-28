Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

НАСА сообщило о поддержке продления эксплуатации МКС после 2024 года странами-участницами

Продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года поддержали все страны-участницы программы, об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике (НАСА) на своем сайте.

Речь идет о Соединенных Штатах, Японии, Канаде и государствах Европейского космического агентства (ESA). Они сообщили, что поддерживают эксплуатацию станции до 2030 года. Россия, в свою очередь, подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов проинформировал руководителей космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года. https://lenta.ru/news/2023/04/25/2028/

