Президент РФ Путин наградил участвовавших в восстановлении Крымского моста рабочих

Президент России Владимир Путин наградил рабочих, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили 15 специалистов из Воронежской, Московской, Курганской и Ростовской областей.

Среди награжденных — монтажники, инженеры, электросварщики, конструкторы и другие рабочие.

Ранее, 26 апреля, начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил о завершении всех самых сложных этапов по восстановлению железнодорожной части Крымского моста.

8 октября 2022 года во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть. О начале ремонтных работ на автомобильной части моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал 7 декабря прошлого года.

