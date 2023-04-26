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12:28, 26 апреля 2023Среда обитания

Сложные этапы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершили

Упрдор «Тамань»: сложные этапы по восстановлению ж/д части Крымского моста завершены
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил о завершении всех самых сложных этапов по восстановлению железнодорожной части Крымского моста. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По слова представителя Федерального дорожного агентства, сейчас в круглосуточном режиме ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Такой подход позволит выполнить запуск рабочего движения уже в мае, отметил Храпов.

Ранее, в марте, глава Минтранса России Виталий Савельев во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что движение по Крымскому мосту идет без проблем.

8 октября 2022 года во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть. О начале ремонтных работ на автомобильной части моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал 7 декабря прошлого года.

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Варвара Кошечкина
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