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18:02, 25 марта 2023Путешествия

В Минтрансе сообщили об отсутствии проблем при движении по Крымскому мосту

Глава Минтранса Савельев заявил, что движение по Крымскому мосту идет без проблем

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Глава Минтранса России Виталий Савельев во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что движение по Крымскому мосту идет без проблем. Слова министра приводит РИА Новости.

«У нас в ежедневном режиме работает четыре парома. Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем стопроцентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту», — сказал Савельев.

Кроме того, в районе объекта организовано восемь стоянок для машин, где автомобили дожидаются парома, добавил глава ведомства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что процедура досмотра машин на Крымском мосту будет ускорена для увеличения пропускной способности. По словам политика, пробок в этом туристическом сезоне быть не должно.

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Никита Абрамов
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