Россиянам пообещали ускорить досмотр машин на Крымском мосту

Аксенов заявил, что процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена

Процедура досмотра машин на Крымском мосту будет ускорена для увеличения пропускной способности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам политика, пробок в этом туристическом сезоне быть не должно. «Проводится хронометраж, как идет досмотр легковых автомобилей, к 1 апреля подведем полностью итоги — какая машина и какая процедура, сколько времени занимает оформление», — пообещал он россиянам.

Более того, Аксенов напомнил, что скопления и задержки автомобилей были в основном из Краснодарского края в праздничные дни. «А с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени — мы эту задачу решим, добавим количество сил и средств», — сообщил он. Также глава региона отметил, что, как только работы будут закончены, процедуры отшлифованы, пробок на Крымском мосту, которые могут мешать в этом сезоне отдыхающим, не останется.

Ранее в марте стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам скидки до 30 процентов и разнообразные программы лояльности.