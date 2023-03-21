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19:23, 21 марта 2023Путешествия

Россиянам пообещали ускорить досмотр машин на Крымском мосту

Аксенов заявил, что процедура досмотра автомобилей на Крымском мосту будет ускорена

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Процедура досмотра машин на Крымском мосту будет ускорена для увеличения пропускной способности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам политика, пробок в этом туристическом сезоне быть не должно. «Проводится хронометраж, как идет досмотр легковых автомобилей, к 1 апреля подведем полностью итоги — какая машина и какая процедура, сколько времени занимает оформление», — пообещал он россиянам.

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Более того, Аксенов напомнил, что скопления и задержки автомобилей были в основном из Краснодарского края в праздничные дни. «А с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени — мы эту задачу решим, добавим количество сил и средств», — сообщил он. Также глава региона отметил, что, как только работы будут закончены, процедуры отшлифованы, пробок на Крымском мосту, которые могут мешать в этом сезоне отдыхающим, не останется.

Ранее в марте стало известно, что отели в Крыму снизили цены на летний отдых из-за низкого спроса со стороны туристов. Местные отельеры предлагают путешественникам скидки до 30 процентов и разнообразные программы лояльности.

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Фариза Бацазова
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