В Литве появится немецкая военная бригада

Президент Литвы Науседа заявил о появлении в стране немецкой военной бригады в 2026 году

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о появлении в стране немецкой военной бригады, передает агентство «Интерфакс».

«Мне нравится формула, которую я предложил, и канцлер согласился: Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы», — сказал Науседа.

Глава государства добавил, что процесс будет постепенным, но руководство Литвы будет добиваться размещения бригады к 2026 году, подготавливая необходимую инфраструктуру.

Ранее Литва и Германия провели совместные военные учения. Военнослужащие двух стран отработали планирование операций, передислокацию подразделений и выполнение боевых задач. Для этого в прибалтийскую республику прибыли порядка 600 военнослужащих 41-й механизированной пехотной бригады бундесвера, а также около 240 единиц боевой техники.

