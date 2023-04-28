Россиянин пропал в Непале после атаки дикого животного

Shot: житель Мурманска пропал в Непале после атаки носорога

Российский турист пропал без вести в Непале после атаки носорога. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Пропавшим оказался 42-летний житель Мурманска, приехавший на отдых в город Покхара вместе с друзьями. Отмечается, что россияне остановились в местном хостеле Pokhara Youth Hostel.

В один из дней мужчина отправился в поход с туристической группой в национальный парк. Он прислал другу видео, на котором убегает от дикого животного, а затем перестал выходить на связь.

После исчезновения мужчины его знакомые обратились в российское консульство в Непале. Сообщается, что в его поисках участвуют местные спасатели.

UPD: Позже стало известно, что турист был найден живым и невредимым. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашев. «Были проблемы с тем, чтобы выйти с ним на связь, но никакого столкновения с носорогом не было — объяснил дипломат. — Он прислал своим друзьям это видео, после перестал выходить на связь. Нам остается только догадываться, зачем он так сделал».

О том, что мужчина вышел на связь сотрудникам диппредставительства сообщили его родители. «Мы передали полиции, что тревога ложная», — добавил Ивашев.

Ранее российский турист, отдыхающий на острове Бали, пропал без вести во время плавания. Мужчина купался на местном пляже Саба вечером с двумя приятелями, когда его накрыла волна и унесла в море.