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13:01, 20 апреля 2023Путешествия

Отдыхающий на Бали россиянин пропал без вести во время плавания

ANTARA: россиянин пропал без вести во время купания на балийском пляже Саба
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Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Российский турист, отдыхающий на популярном индонезийском острове Бали, пропал без вести во время плавания. Об этом пишет ANTARA.

По информации издания, россиянин купался на местном пляже Саба вечером в среду, 19 апреля, с двумя приятелями, когда его накрыла волна и унесла в море. Поисками мужчины занялось балийское национальное поисково-спасательное агентство Basarnas Bali. «В общей сложности 11 человек прочесали пляжи Сабо, Перинг и Пурнама», — заявил его глава Геде Дармада (Gede Darmada).

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Спасатели сообщили, что поисковая операция была приостановлена в 22:45 по местному времени (18:45 мск) из-за наступления темноты. «Сегодня [в четверг, 20 апреля] поисково-спасательная операция возобновилась с разделением групп на сухопутных и морских спасателей», — пояснил Дармада.

Ранее в апреле власти Бали установили вдоль дорог специальные рекламные щиты на русском и английском языках, предупреждающие россиян о запрете работать по туристической визе. Таким образом отдыхающим из России демонстративно пригрозили последствиями за нелегальную работу, в частности, депортацией с курорта.

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Фариза Бацазова
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