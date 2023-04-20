Отдыхающий на Бали россиянин пропал без вести во время плавания

ANTARA: россиянин пропал без вести во время купания на балийском пляже Саба

Российский турист, отдыхающий на популярном индонезийском острове Бали, пропал без вести во время плавания. Об этом пишет ANTARA.

По информации издания, россиянин купался на местном пляже Саба вечером в среду, 19 апреля, с двумя приятелями, когда его накрыла волна и унесла в море. Поисками мужчины занялось балийское национальное поисково-спасательное агентство Basarnas Bali. «В общей сложности 11 человек прочесали пляжи Сабо, Перинг и Пурнама», — заявил его глава Геде Дармада (Gede Darmada).

Спасатели сообщили, что поисковая операция была приостановлена в 22:45 по местному времени (18:45 мск) из-за наступления темноты. «Сегодня [в четверг, 20 апреля] поисково-спасательная операция возобновилась с разделением групп на сухопутных и морских спасателей», — пояснил Дармада.

Ранее в апреле власти Бали установили вдоль дорог специальные рекламные щиты на русском и английском языках, предупреждающие россиян о запрете работать по туристической визе. Таким образом отдыхающим из России демонстративно пригрозили последствиями за нелегальную работу, в частности, депортацией с курорта.

