Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:36, 17 апреля 2023Путешествия

Россиянам демонстративно пригрозили депортацией на Бали

На Бали установили предупреждающие россиян щиты о запрете на работу по туристической визе

Фото: Ahmet Cigsar / Legion-media.ru

Власти индонезийского острова Бали установили вдоль дорог специальные рекламные щиты на русском и английском языках, предупреждающие россиян о запрете работать по туристической визе. Об этом пишет портал Kompas со ссылкой на местное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Отмечается, что отдыхающим из России демонстративно пригрозили последствиями за нелегальную работу, в частности, депортацией с популярного курорта. «Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, подлежит депортации и запрету на въезд», — говорится в предупреждении на русском языке.

Материалы по теме:
Названы самые популярные направления отпуска у россиян
Названы самые популярные направления отпуска у россиян
25 марта 2022
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня 2020

При этом руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, подчеркнул, что использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с тем, что на Бали находится большое количество российских туристов.

Ранее в апреле власти Бали решили депортировать россиянку за фотографию в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей растения — эвкалипта. Оголившаяся ради фото 40-летняя туристка была арестована иммиграционной полицией острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене. За что он получил 25 лет колонии строгого режима?
Военный эксперт объяснил фиаско танков Leopard на Украине
Названы самые популярные бренды смартфонов в России
Самбурская показала фигуру в бикини во время диеты и раскрыла свой вес
Россиянам демонстративно пригрозили депортацией на Бали
Ликсутов назвал время сокращения интервала между поездами после запуска D4
Минобороны сообщило о сотнях убитых военных и наемников ВСУ на одном направлении
Российские войска взяли под контроль два квартала Артемовска
Авиация и артиллерия поразили позиции ВСУ на краснолиманском направлении
Китай привел войска в повышенную боевую готовность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.