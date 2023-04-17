Россиянам демонстративно пригрозили депортацией на Бали

На Бали установили предупреждающие россиян щиты о запрете на работу по туристической визе

Власти индонезийского острова Бали установили вдоль дорог специальные рекламные щиты на русском и английском языках, предупреждающие россиян о запрете работать по туристической визе. Об этом пишет портал Kompas со ссылкой на местное отделение Министерства юстиции и прав человека.

Отмечается, что отдыхающим из России демонстративно пригрозили последствиями за нелегальную работу, в частности, депортацией с популярного курорта. «Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, подлежит депортации и запрету на въезд», — говорится в предупреждении на русском языке.

При этом руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, подчеркнул, что использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с тем, что на Бали находится большое количество российских туристов.

Ранее в апреле власти Бали решили депортировать россиянку за фотографию в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей растения — эвкалипта. Оголившаяся ради фото 40-летняя туристка была арестована иммиграционной полицией острова.

