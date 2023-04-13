Обнажившуюся ради фото на Бали россиянку решили выдворить с острова

Detik: россиянку депортируют с острова Бали за обнаженное фото на фоне священного растения

Власти индонезийского острова Бали решили депортировать россиянку за фотографию в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей растения — эвкалипта. Об этом пишет портал Detik.

По данным издания, оголившаяся ради фото 40-летняя туристка была арестована иммиграционной полицией в среду, 12 апреля, и будет в ближайшее время выдворена с популярного азиатского острова.

«После окончания всех процедур заинтересованное лицо (россиянка — прим. "Ленты.ру") должна приобрести обратный билет [в Россию]», — заявил глава отдела иммиграции Минюста Бали.

Ранее в марте стало известно, что российского туриста, оголившего ягодицы на священной горе Агунг, выдворили из Индонезии за нарушение норм морали. Мужчину также занесли в черный список. После депортации путешественник следующие полгода не сможет вернуться в азиатскую страну.