Путин заявил об отказе России следовать навязываемым Западом правилам

Путин заявил, что Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам

Россия не будет следовать правилам, которые Запад стремится навязать международному сообществу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на Совете законодателей при Федеральном собрании, его слова приводит ТАСС.

Президент напомнил о попытках «бывших партнеров в некоторых странах» заставить остальные государства следовать в фарватере своих взглядов. Этим они разрушают и правовую базу, и каналы для ведения диалога, отметил он.

«Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал Путин.

Президент отметил возросшую интенсивность международных контактов, в том числе по линии российского парламента. Путин положительно оценил наметившуюся тенденцию и подтвердил отказ России «уходить на самоизоляцию».

В том же выступлении глава государства назвал важнейшую задачу российской власти. Такой задачей Путин считает повышения качества жизни и доходов граждан.