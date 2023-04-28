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17:57, 28 апреля 2023Россия

Путин заявил об отказе России следовать навязываемым Западом правилам

Путин заявил, что Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Россия не будет следовать правилам, которые Запад стремится навязать международному сообществу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на Совете законодателей при Федеральном собрании, его слова приводит ТАСС.

Президент напомнил о попытках «бывших партнеров в некоторых странах» заставить остальные государства следовать в фарватере своих взглядов. Этим они разрушают и правовую базу, и каналы для ведения диалога, отметил он.

«Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал Путин.

Президент отметил возросшую интенсивность международных контактов, в том числе по линии российского парламента. Путин положительно оценил наметившуюся тенденцию и подтвердил отказ России «уходить на самоизоляцию».

В том же выступлении глава государства назвал важнейшую задачу российской власти. Такой задачей Путин считает повышения качества жизни и доходов граждан.

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Алан Босиков
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