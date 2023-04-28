Путин назвал первую задачу для российской власти

Президент Путин назвал повышение уровня жизни граждан первой задачей для российской власти

Президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни граждан первой задачей для российской власти. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании 28 апреля. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram.

«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, в трудной жизненной ситуации», — объяснил глава государства.

Также Путин отметил, что реальные доходы россиян начали расти, и добавил, что те, кто пытаются создать проблемы России, вредят сами себе.

Президент подчеркнул, что российский парламент в первую очередь должен обращать внимание на «наказы людей» и возникающие у них острые насущные вопросы. Помимо этого, парламентарии должны решать задачи развития национальной экономики и укрепления безопасности страны.