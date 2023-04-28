Путин назвал первую задачу для российской власти
Президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни граждан первой задачей для российской власти. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании 28 апреля. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram.
«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, в трудной жизненной ситуации», — объяснил глава государства.
Также Путин отметил, что реальные доходы россиян начали расти, и добавил, что те, кто пытаются создать проблемы России, вредят сами себе.
Президент подчеркнул, что российский парламент в первую очередь должен обращать внимание на «наказы людей» и возникающие у них острые насущные вопросы. Помимо этого, парламентарии должны решать задачи развития национальной экономики и укрепления безопасности страны.