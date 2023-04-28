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17:55, 28 апреля 2023Россия

Путин назвал первую задачу для российской власти

Президент Путин назвал повышение уровня жизни граждан первой задачей для российской власти

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назвал повышение уровня жизни граждан первой задачей для российской власти. Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании 28 апреля. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram.

«Первоочередной заботой парламента всегда должно быть повышение качества жизни и доходов людей, ощутимая, адресная поддержка наших граждан, семей с детьми, людей, которые оказались в сложной, в трудной жизненной ситуации», — объяснил глава государства.

Также Путин отметил, что реальные доходы россиян начали расти, и добавил, что те, кто пытаются создать проблемы России, вредят сами себе.

Президент подчеркнул, что российский парламент в первую очередь должен обращать внимание на «наказы людей» и возникающие у них острые насущные вопросы. Помимо этого, парламентарии должны решать задачи развития национальной экономики и укрепления безопасности страны.

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Варвара Родикова
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