Путин объявил о начале скромного роста доходов россиян

Путин: реальные доходы россиян начали расти

Президент России Владимир Путин объявил, что реальные доходы россиян начали расти. Его слова приводит РИА Новости.

«Реальные доходы граждан хоть и скоромно, но начали расти», — заметил он и добавил, что первоочередной заботой властей должно оставаться повышение качества жизни людей.

Ранее в апреле президент назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.

В конце марта на совещании с членами правительства о ситуации с реальными доходами россиян Путин говорил, что динамика доходов граждан является ключевым индикатором развития экономики. Однако повышение заработных плат и реальных располагаемых доходов населения — «это пока очень скромные цифры», заключил он.