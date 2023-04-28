Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 28 апреля 2023Россия

Путин заявил о главенстве «наказов людей» для парламента

Президент России Путин заявил, что для парламента главными должны быть «наказы людей»

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Российский парламент в первую очередь должен обращать внимание на «наказы людей» и укрепление страны. Об этом на заседании Совета законодателей заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

В марте Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления своего суверенитета. Глава государства подчеркнул, что масштабные изменения, происходящие в России, направлены на усиление ее независимости, а также на создание условий для ее уверенного развития в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган предложил Путину продлить зерновую сделку
Европа решила ужесточить контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Путин назвал первую задачу для российской власти
Путин призвал сделать все для защиты выбора новых регионов
Путин назвал новые регионы историческими землями России
Российские губернаторы рассказали об улучшении жизни людей в регионах
Путин заявил о главенстве «наказов людей» для парламента
Дэвид Бэкхем рассказал о жизни с психическим расстройством
Глава ЦБ выступила против внешнего управления в российском банковском секторе
Россиянам назвали неочевидный продукт для эффективного похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.