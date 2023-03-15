Путин высказался о переменах в России

Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления своего суверенитета

Президент России Владимир Путин заявил, что страна стоит на пути позитивных перемен и укрепления своего суверенитета. Об этом в среду, 15 марта, он высказался на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что масштабные изменения, происходящие в России, направлены на усиление ее независимости, а также на создание условий для ее уверенного развития в будущем.

В то же время Путин напомнил, что перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем. «Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей», — заключил он.

1 декабря прошлого года российский лидер выразил мнение, что страна всегда сможет найти для себя технологических партнеров, несмотря на все ограничения. «Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку. Никогда этого не получится», — заметил он.