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16:33, 1 декабря 2022Россия

Путин описал будущее России фразой «закрутить как пробку невозможно»

Президент Путин заявил, что Россия всегда сможет найти себе технологических партнеров

Фото: Unsplash

Россия всегда сможет найти для себя технологических партнеров для будущего, несмотря на все ограничения. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По мнению главы государства, в современно мире ничего невозможно «закрутить как пробку».

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились продолжать попытки изоляции России на международной арене. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что западные страны решили и дальше оказывать санкционное давление на РФ.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил, что сочетание жестких санкций, контрсанкций и стремления почти к полному импортозамещению создает сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо рыночной. Адаптация к санкциям ведет к распространению более простых и старых технологий и уходу от новых, пишет эксперт.

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Варвара Кошечкина
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