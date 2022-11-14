Боррель заявил о планах Евросоюза изолировать Россию

Глава дипломатии Евросоюза Боррель: в ЕС договорились продолжать попытки изоляции РФ

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились продолжать попытки изоляции России на международной арене. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Слова Борреля приводит РИА Новости.

Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что западные страны решили и дальше оказывать санкционное давление на РФ. «Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, — Ирана и Белоруссии», — сказал Боррель.

Ранее Боррель раскрыл сумму общей военной помощи Украине от ЕС. По его словам, она оценивается в восемь миллиардов евро.

