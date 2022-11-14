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21:41, 14 ноября 2022Мир

Боррель заявил о планах Евросоюза изолировать Россию

Глава дипломатии Евросоюза Боррель: в ЕС договорились продолжать попытки изоляции РФ

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились продолжать попытки изоляции России на международной арене. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Слова Борреля приводит РИА Новости.

Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что западные страны решили и дальше оказывать санкционное давление на РФ. «Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, — Ирана и Белоруссии», — сказал Боррель.

Ранее Боррель раскрыл сумму общей военной помощи Украине от ЕС. По его словам, она оценивается в восемь миллиардов евро.

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Екатерина Подвигина
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