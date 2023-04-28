Минстрой оценил шансы обязать застройщиков снижать цены на жилье

Глава Минстроя Файзуллин: российских застройщиков невозможно обязать снижать цены на жилье

Российских застройщиков не будут обязывать снижать цены на жилье. Шансы реализовать такую инициативу оценил глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет РИА Новости.

Ранее министр предложил девелоперам уменьшить стоимость недвижимости, так как, по его оценкам, такие возможности у них есть. Позже Файзуллин уточнил, что заставить застройщиков снизить цены невозможно — пожелания Минстроя имеют рекомендательный характер и применимы к жилью, которое сложно продать.

«Снизит немного, не продастся, пусть снижает еще. Есть какой-то предел, конечно. Но возможности у застройщиков, я не говорю, что у всех, но на некоторых территориях нашей страны есть», — добавил глава Минстроя.

Ранее в институте развития «Дом.рф» спрогнозировали, что цены на жилье в России будут стагнировать в ближайшем будущем. Стоимость объектов практически не будет меняться на фоне восстановления рынка после нескольких лет дефицита предложения и чрезмерно перегретых цен на объекты, уточнили специалисты.

