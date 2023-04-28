Предсказано будущее цен на жилье в России

«Дом.рф»: цены на жилье в России ожидает длительная стагнация

В ближайшем будущем цены на жилье в России ожидает длительная стагнация. Такую динамику на рынке недвижимости предсказали в институте развития «Дом.рф», пишут «Известия».

Стоимость жилья практически не будет меняться на фоне восстановления рынка после нескольких лет дефицита предложения и чрезмерно перегретых цен на объекты, уточнили специалисты. С одной стороны, девелоперы не реализовали более 70 процентов строящегося жилья, с другой, сокращать планы по выводу новых проектов они не намерены. Однако эта ситуация не говорит о затоваренности рынка, пояснили в «Дом.рф».

«Тенденцию мы наблюдаем как в целом по России, так и в столице», — отметил руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг. По словам специалиста, в таких условиях застройщики будут продавать строящиеся объекты около 2-2,5 лет — это нормально для модели проектного финансирования. В 2021 и 2022 году квартиры в новостройках распродавались за 1,5-2 года, и это было признаком дефицита предложения.

Из-за этого цены на жилье стагнируют. По данным аналитиков ЦИАН, за год первичное жилье в городах-миллионниках подорожало всего на 4,5 процента, а за последний месяц — лишь на 0,6 процента. Эксперты прогнозируют, что такая динамика сохранится в обозримом будущем.

Ранее ценам на жилье в России предрекли снижение. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что стоимость квадратного метра будет падать, так как уже на данный момент покупателям, пришедшим на сделку, девелоперы предлагают дисконт в 30-35 процентов от рекламной цены.