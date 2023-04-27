Ценам на жилье в России предрекли снижение

«ДОМ.РФ» и Ассоциация банков России: цены на жилье в стране будут снижаться

Стоимость недвижимости в России в 2023 году будет снижаться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на комментарии руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга и вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова.

Эксперты отметили, что в 2023 году роста цен на квартиры в стране ожидать не стоит — они стагнируют, особенно в бизнес-классе. Гольдберг предрек, что, скорее всего, в номинальном выражении до конца нынешнего года стоимость жилья останется на том же уровне либо увеличится на два-три процента, однако в реальном выражении с учетом инфляции стоит ждать небольшого снижения. Он добавил, что в данных Росстата снижение будет отображаться за счет исчезновения из статистики цен с надбавками, которые устанавливали застройщики при продаже недвижимости с околонулевыми ставками.

Войлуков отметил, что стоимость квадратного метра будет падать, так как уже на данный момент покупателям, пришедшим на сделку, девелоперы предлагают дисконт в 30-35 процентов от рекламной цены. «Никто не хочет называть эти цены, чтобы не обвалить рынок», — пояснил он.

Ранее в апреле экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предсказал, что в течение последующих пяти лет жилье в России будет постепенно дорожать. При этом колебания в ценах на новостройки в сторону понижения он связал с высокой конкуренцией на рынке между застройщиками.