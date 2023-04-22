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07:00, 22 апреля 2023Среда обитания

Экономист высказался о будущем цен на недвижимость в России

Экономист Сигал допустил рост стоимости жилья в отдаленной перспективе
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Колебания в ценах на новостройки в сторону понижения могут быть связаны с высокой конкуренцией на рынке между застройщиками: они готовы предложить потенциальному покупателю наиболее выгодные условия, особенно перед отпускным сезоном, когда многие принимают решение о покупке жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Отказываться от льготной ипотеки не будут, наоборот, сейчас даже идут разговоры об увеличении ипотеки по отдельным категориям, — сказал Сигал. — Здесь очень простая арифметика: люди привыкли брать длинные деньги, чем больше размер ипотеки, тем можно взять большее количество жилплощади, соответственно, потом люди будут хотеть потратить больше денег на ремонт, обстановку, мебель, что тащит за собой другие сферы экономики».

Именно поэтому, по словам экономиста, ипотечные деньги одинаково хороши как для банка, так и для покупателя, промышленности, государства в целом. Это деньги, которые идут напрямую в экономику и сразу начинают работать.

«В более отдаленной перспективе, если смотреть на 5 лет вперед, безусловно, будет постепенный рост стоимости жилья, он обычно коррелирует с экономическими тенденциями. Мы будем свидетелями тенденции, что жилье эконом-класса будет приближаться к комфорту, а комфорт будет двигаться дальше в категорию бизнеса, поскольку люди уже привыкли к тому, что качество постоянно улучшается», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в 2022 году Алания оказалась самым востребованным у россиян местом для покупки жилья в Турции — на долю этого города пришлось 33,05 процента от общего числа запросов.

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Наталия Белова
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